Нападение на дом Жовквы: поджигателей взяли под стражу

Подозреваемым в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

Двух подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама

Меру пресечения избрал в субботу, 23 октября, Дарницкий районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокурора Дарницкого окружной прокуратуры Киева.

Сообщается, что подозреваемые – мужчины 20-ти и 25-ти лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", – сообщили в прокуратуре.

Реклама

Что известно

По данным следствия, один из подозреваемых – житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома Жовквы. За выполнение заказа, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов.

К совершению преступления он привлек своего знакомого жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Но пока один из них пытался поджечь вторую бутылку, его заметили посторонние люди, и он бросился бежать, но был задержан по "горячим следам". Позже попался и второй.

У Зеленского назвали "жалкой" попытку нападения на Жовкву. Теперь на Банковой ждут разоблачения тех, кто за этим стоит.

Также напомним, в Киевской области стреляли по автомобилю первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате ранен водитель машины, сам чиновник не пострадал.