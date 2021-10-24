Напад на будинок Жовкви: паліїв взяли під варту

Підозрюваним у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Жовкви обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви заарештували на два місяці з альтернативою застави у сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Запобіжний захід обрав в суботу, 23 жовтня, Дарницький районний суд Києва, задовольнивши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури Києва.

Повідомляється, що підозрювані – чоловіки 20-ти і 25-ти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України.

"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину і інші особи, які до нього причетні", – повідомили в прокуратурі.

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Що відомо

За даними слідства, один з підозрюваних – житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення, за його словами, пообіцяли заплатити 7000 доларів.

До скоєння злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв в якості винагороди віддати частину цієї суми.

Придбавши необхідні для підпалу кошти, а саме легкозаймисті суміші (бензин і гас), ємності і клейкі стрічки, зловмисники приготували три пляшки з "коктейлем Молотова" і в ніч на 22 жовтня прибули до місця скоєння злочину в Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого, поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, другий – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" і кинув її через паркан на територію будинку.

Але поки один з них намагався підпалити другу пляшку, його помітили сторонні люди, і він кинувся бігти, але був затриманий за "гарячими слідами". Пізніше попався і другий.

У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву. Тепер на Банковій чекають викриття тих, хто за цим стоїть.

Також нагадаємо, У Київській області стріляли по автомобілю першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок чого поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.