Начался суд над Саакашвили – на улице уже столкновения (видео)

В Грузии судят Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тбилисском городском суде начался судебный процесс над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. На суде также присутствует обвиняемый экс-президент Михеил Саакашвили. Об этом пишет Грузия Онлайн.



Возле здания судебного органа произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.



В связи с усилением мер безопасности представителям СМИ и протестующим сегодня не разрешают входить во двор.

Реклама

Несмотря на запрет, несколько активистов смогли перелезть через забор. В руках у них были розы и флаги. Полициям попыталась вывести нарушителей с территории, при этом некоторые из них оказали сопротивление. Стражи порядка вынуждены были применить перцовый балончик.

В результате инцидента пострадали несколько активистов и телеоператоров. Бригады скорой помощи находятся на месте и оказывают первую помощь пострадавшим.

Реклама

Из-за возможных провокаций, к зданию суда приехал водомет, кроме того были мобилизованы дополнительные группы правоохранителей.

Напомним, что сегодняшний судебный процесс связан разгоном митинга 7 ноября, вторжении в телеканал "Имеди" и захвате парка Мтацминда. По данному делу проходят Михеил Саакашвили, Давид Кезерашвили, Зураб Адеишвили, Гиги Угулава и Вано Мерабишвили.

Саакашвили будут судить

Президент Центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, у него обнаружили энцефалопатию, которая стала следствием голодовки. По словам Джишкариани, бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении и реабилитации.

Ситуация