Стефанчук не может подписать закон об олигархах. "Слуг" собирают в Раду

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На следующей пленарной неделе, которая пройдет с 19 по 22 октября с новым спикером Верховной Рады, в планах монобольшинства в первую очередь разблокировать процесс подачи на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроекта №5599 – Закона об олигархах, принятого 23 сентября.
Об этом сообщила на своем телеграм-канале пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Скандальные законопроекты
"В планах монобольшинства сосредоточиться на работе по следующим направлениям – рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку подписать закон об олигархах и передать его на подпись Президенту", – написала Палийчук.
Напомним, Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении 23 сентября. Этот закон определяет, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
Венецианская комиссия запросила на изучение текст документа в редакции, принятой Верховной Радой 23 сентября, для изучения и подготовки соответствующего заключения. Этого заключения пока нет.
Между тем из-за своей позиции по способу принятия данного законопроекта с нарушением регламента первый номер в предвыборном списке "Слуги Народа" Дмитрий Разумков 7 октября лишился кресла спикера.
Повышение налогов
Согласно сообщению, также народные депутаты намерены утвердить по специальной процедуре ресурсный законопроект №5600.
Этот законопроект касается повышения налогов, против чего выступают многие бизнесмены и эксперты. В частности, предлагается повысить рентную платы за добычу железной руды. Повышение налогов, по расчетам разработчиков законопроекта принесет в бюджет дополнительно 50 млрд грн в год.
К стандартам ЕС
Во время уже запланированного внеочередного заседания парламента хотят принять законопроекты:
- №4554 о безопасном детское питание в соответствии со стандартами ЕС;
- №3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян;
- №0112 – ратификация Гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- №0124 о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.
А еще утвердить законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ:
- №5459-1 – о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
- №5850, 5852 и 5853 – по реформированию банковской сферы и усиление независимости НБУ.