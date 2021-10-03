Мы наглые: Зеленский дал оценку внешней политике Украины

Зеленский четко охарактеризовал шаги Украины на международной арене. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на заседании "Большой фракции" в Трускавце назвал главной внешнеполитической победой Украины то, что наша страна обрела более значимый статус в мировой геополитике.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Он отметил, что Офис президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в текущем году.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – сказал Зеленский.

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Напомним, в июле СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины. В общем стратегия включает 254 пункта, но выделены шесть приоритетных направлений.

А что там со вступлением в ЕС?

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.

А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требованиям реформ.