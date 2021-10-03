Ми нахабні: Зеленський дав оцінку зовнішній політиці України

Зеленський чітко охарактеризував кроки України на міжнародній арені. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на засіданні "Великої фракції" в Трускавці назвав головною зовнішньополітичною перемогою України те, що наша країна здобула більш значущий статус у світовій геополітиці.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Він зазначив, що Офіс президента і Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є головною перемогою в поточному році.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "Давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, в липні РНБО затвердила стратегію зовнішньої політики України. Загалом стратегія включає 254 пункти, але виділені шість пріоритетних напрямків.

А що там зі вступом в ЄС?

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд своєю чергою заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.

А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років. При цьому він вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції, якби був чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог реформ.