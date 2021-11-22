Москаль озвучил кодовый псевдоним Ермака у российских спецслужб

Москаль (справа) сделал неожиданное заявление по Ермаку (слева). Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, комментируя скандал со срывом спецоперации по "вагнеровцам", раскрыл якобы российский агентурный псевдоним главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

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Экс-чиновник резко высказался о руководстве на Банковой.

"Черчилль сказал: если ты выбираешь между позором и войной и выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Вот так получил и Зеленский. Ну кто еще не знает, кто это сделал? Уже россияне вслух говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю – какой Тимофеев? Ну да это же агентурный псевдоним Ермака в России – Тимофеев", – сказал Москаль.

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Кто сорвал спецоперацию по "вагнеровцам"