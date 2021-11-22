Єрмак має кодове ім'я в російських спецслужбах – Москаль

Москаль (праворуч) зробив несподівану заяву щодо Єрмака (ліворуч). Колаж "Сьогодні"
Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, коментуючи скандал зі зривом спецоперації щодо "вагнерівців", розкрив нібито російський агентурний псевдонім глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
Ексчиновник різко висловився про керівництво на Банковій.
"Черчілль сказав: якщо ти обираєш між ганьбою та війною і обираєш ганьбу, то отримуєш і ганьбу, і війну. Ось так отримав і Зеленський. Ну хто ще не знає, хто це зробив? Вже росіяни вголос кажуть, що там ваш Тимофєєв робить? Я кажу – який Тимофєєв? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії – Тимофєєв", – сказав Москаль.
Хто зірвав спецоперацію щодо "вагнерівців"
- 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
- 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
- Разом з тим, відомий журналіст Дмитро Гордон закликав знайти шпигуна на Банковій: "Я хочу знати, якщо в оточенні президента агенти РФ. Хто з людей, пов'язаних із президентом, підтримує відносини зі спецслужбами РФ?"
- А днями народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко взагалі назвав держзрадою, коли Єрмака поливають брудом та звинувачують у зриві спецоперації.