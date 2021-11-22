Єрмак має кодове ім'я в російських спецслужбах – Москаль

Москаль (праворуч) зробив несподівану заяву щодо Єрмака (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, коментуючи скандал зі зривом спецоперації щодо "вагнерівців", розкрив нібито російський агентурний псевдонім глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

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Ексчиновник різко висловився про керівництво на Банковій.

"Черчілль сказав: якщо ти обираєш між ганьбою та війною і обираєш ганьбу, то отримуєш і ганьбу, і війну. Ось так отримав і Зеленський. Ну хто ще не знає, хто це зробив? Вже росіяни вголос кажуть, що там ваш Тимофєєв робить? Я кажу – який Тимофєєв? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії – Тимофєєв", – сказав Москаль.

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Хто зірвав спецоперацію щодо "вагнерівців"