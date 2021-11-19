"Говорити бруд про Єрмака – держзрада": реакція Тищенка на розслідування Bellingcat

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що критикувати голову Офісу президента Андрія Єрмака – це державна зрада.
Про це він сказав телеканалу "Прямий" у кулуарах Верховної Ради, коментуючи розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
У нардепа запитали, чи він не вважає, що з боку Єрмака в цій ситуації була держзрада. Тищенко відповів, що Єрмака знає 30 років.
"Він – патріот, він – людина на 300% українець, я знаю його, як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд – я вважаю, що це вже є державна зрада", – заявив нардеп.
Тищенко додав, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що наказів не було, "тому треба довіряти саме професійній інформації, яка надходить від народних депутатів".
"Я взагалі ставлюся до цього з державницькою позицією. Тому треба чути, що роблять у державі. Держава свою оцінку дала. Навіть ми створили ТСК. Навіть не ми створили ТСК, а це було рішення всього парламенту. І на підставі рішення ТСК треба і далі рухатися, а все інше – це як детективний роман. Це все плітки, це чиїсь думки, чиїсь бажання. Це вже йде політична гра, політична боротьба", – сказав він.
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Розслідування Bellingcat
- 17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat і The Insider про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі.
- Нардеп Микола Тищенко дивно оцінив операцію щодо "вагнерівців", заявивши, що затриманих не можна поки що класифікувати найманцями. Бо, на думку Тищенка, ще не доведено, хто це був.
- Крім того, ДБР шукає, хто злив журналістам секретні дані.
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