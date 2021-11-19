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"Говорити бруд про Єрмака – держзрада": реакція Тищенка на розслідування Bellingcat

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 12:52
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"Слуга народу" Тищенко прокоментував розслідування щодо справи "вагнерівців"
Зліва на фото Микола Тищенко, праворуч – Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Микола Тищенко, праворуч – Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що критикувати голову Офісу президента Андрія Єрмака – це державна зрада.

Про це він сказав телеканалу "Прямий" у кулуарах Верховної Ради, коментуючи розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".

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У нардепа запитали, чи він не вважає, що з боку Єрмака в цій ситуації була держзрада. Тищенко відповів, що Єрмака знає 30 років.

"Він – патріот, він – людина на 300% українець, я знаю його, як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд – я вважаю, що це вже є державна зрада", – заявив нардеп.

Тищенко додав, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що наказів не було, "тому треба довіряти саме професійній інформації, яка надходить від народних депутатів".

"Я взагалі ставлюся до цього з державницькою позицією. Тому треба чути, що роблять у державі. Держава свою оцінку дала. Навіть ми створили ТСК. Навіть не ми створили ТСК, а це було рішення всього парламенту. І на підставі рішення ТСК треба і далі рухатися, а все інше – це як детективний роман. Це все плітки, це чиїсь думки, чиїсь бажання. Це вже йде політична гра, політична боротьба", – сказав він.

Розслідування Bellingcat

Читайте також про роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців".

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