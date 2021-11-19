"Говорить грязь о Ермаке – госизмена": реакция Тищенко на расследование Bellingcat

"Слуга народа" Тищенко прокомментировал расследование по делу "вагнеровцев"

Слева на фото Николай Тищенко, справа - Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что критиковать главу Офиса президента Андрея Ермака — это государственная измена.

Об этом он сказал телеканалу "Прямий" в кулуарах Верховной Рады, комментируя расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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У нардепа спросили, не считает ли он, что со стороны Ермака в этой ситуации была госизмена. Тищенко ответил, что знает Ермака 30 лет.



"Он – патриот, он – человек – на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь – я считаю, что это уже государственная измена", – заявил нардеп.



Тищенко добавил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что приказов не было, "поэтому нужно доверять именно профессиональной информации, поступающей от народных депутатов".



"Я вообще отношусь к этому с государственной позицией. Поэтому нужно слышать, что делают в государстве. Государство свою оценку дало. Даже мы создали ВСК. Даже не мы создали ВСК, а это было решение всего парламента. И на основании решения ВСК нужно и дальше двигаться. А все остальное – это как детективные романы. Это все сплетни, это чьи-то мысли, чьи-то желания. Это уже политическая игра, политическая борьба", – сказал он.

Расследование Bellingcat

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