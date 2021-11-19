Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Говорить грязь о Ермаке – госизмена": реакция Тищенко на расследование Bellingcat

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 ноября, 12:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Слуга народа" Тищенко прокомментировал расследование по делу "вагнеровцев"
Слева на фото Николай Тищенко, справа - Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Николай Тищенко, справа - Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что критиковать главу Офиса президента Андрея Ермака — это государственная измена.

Об этом он сказал телеканалу "Прямий" в кулуарах Верховной Рады, комментируя расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Реклама

У нардепа спросили, не считает ли он, что со стороны Ермака в этой ситуации была госизмена. Тищенко ответил, что знает Ермака 30 лет.

"Он – патриот, он – человек – на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь – я считаю, что это уже государственная измена", – заявил нардеп.

Тищенко добавил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что приказов не было, "поэтому нужно доверять именно профессиональной информации, поступающей от народных депутатов".

"Я вообще отношусь к этому с государственной позицией. Поэтому нужно слышать, что делают в государстве. Государство свою оценку дало. Даже мы создали ВСК. Даже не мы создали ВСК, а это было решение всего парламента. И на основании решения ВСК нужно и дальше двигаться. А все остальное – это как детективные романы. Это все сплетни, это чьи-то мысли, чьи-то желания. Это уже политическая игра, политическая борьба", – сказал он.

Расследование Bellingcat

Читайте также о роли Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "Будет не просто новая мировая война": что ждет Россию при столкновении с Западом Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Вспомнить молодость: как народные депутаты выглядели в студенческие годы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

124 481

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять