"Мне спасли жизнь": Саакашвили рассказал, как ему помогли из Украины

Саакашвили благодарен Украине з помощь. Коллаж "Сегодня"
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, у которого продолжаются проблемы в тюрьме, заявил, что поддержка со стороны украинских властей спасла ему жизнь, когда он был на грани смерти.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
По его словам, он не говорил президенту Украины о поездке в Грузию.
"Об этом я открыто говорил во всех публичных выступлениях. Просто, когда мне пришлось срочно выехать, президент был еще в США или по пути из США в Украину — это во-первых. А во-вторых, думаю было бы неправильно перекладывать на плечи президента ответственность за мое решение", – говорит Саакашвили.
Политик отметил, что Украина уже сделала много – спасла от смерти в тюрьме
"Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодания и пыток. И (грузинская) власть явно шла на убийство", – сказал Саакашвили.
На слова журналистов, мол, политик отказывался от экстрадиции в Украину, если бы это было возможно, он ответил: "Я такого не заявлял никогда".
Отметим, что это первое интервью Саакашвили за время нахождения в грузинской тюрьме. Но оно происходили необычным способом: политик отвечал на вопросы, передавая письма.
Как там дела у Саакашвили?
- Украинско-грузинский политик продолжает проходить лечение в военном госпитале в Гори после продолжительной голодовки в тюрьме. На днях его личный врач политика Николоз Кипшидзе заявлял, что Саакашвили хотели накачать десятикратной дозой снотворного.
- А накануне самочувствие политика ухудшилось, он не сможет присутствовать на ближайшем заседании суда. При этом он объявил новый протест и победил.
- Также Саакашвили принимал участие в судебном процессе. Он прямо из зала суда обратился к украинцам.