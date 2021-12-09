"Мені врятували життя": Саакашвілі розповів, як йому допомогли з України

Саакашвілі вдячний Україні за допомогу. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, у якого продовжуються проблеми у в'язниці, заявив, що підтримка з боку української влади врятувала йому життя, коли він був на межі смерті

Про це він розповів у інтерв'ю НВ.

Реклама

За його словами, він не говорив президенту України про поїздку до Грузії.

"Про це я відверто говорив у всіх публічних виступах. Просто, коли мені довелося терміново виїхати, президент був ще в США або на шляху зі США в Україну — це по-перше. А по-друге, гадаю, було б неправильно перекладати на плечі президента відповідальність за моє рішення", – каже Саакашвілі.

Політик зазначив, що Україна вже зробила багато – врятувала від смерті у в'язниці

Реклама

"Президент Зеленський зателефонував до Тбілісі. Єрмак регулярно влаштовує наради щодо цього. Дуже активна омбудсмен Денісова. Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування та тортур. І (грузинська) влада явно йшла на вбивство", – сказав Саакашвілі.

На слова журналістів, мовляв, політик відмовлявся від екстрадиції в Україну, якби це було можливо, він відповів: "Я такого не заявляв ніколи".

Зазначимо, що це перше інтерв'ю Саакашвілі за час перебування у грузинській в'язниці. Але воно відбувалося незвичайним способом: політик відповідав на запитання, передаючи листи.

Реклама

Відповідь Саакашвілі журналістам. Фото: "НВ"

Як там справи Саакашвілі?