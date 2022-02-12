МИД обратился к украинцам: ВСУ готовы дать отпор

Пока армия тренируется, МИД работает с международными партнерами / Коллаж "Сегодня"
На фоне новых сообщений о готовности России совместно с Беларусью вторгнуться на территорию Украины, Министерство иностранных дел Украины заверило граждан страны и международное сообщество в готовности противодействовать агрессивным действиям Кремля.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.
Заявление
"В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику. Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия", - сказан в заявлении МИД.
В министерстве также отметили, что продолжают работать над мобилизацией поддержки международных партнеров для более эффективного сдерживания России.
Обстановка
- Новое заявление МИД Украины появилось на фоне решения правительств ряда западных стран рекомендовать своим гражданам покинуть территорию Украины.
- Израильский телеканал Kan сообщил, что МИД этой страны объявил об эвакуации семей своих дипломатов и посланников из Украины.
- Чуть ранее президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом покинуть территорию Украины. Также американский лидер не исключил, что нападение на нашу страну произойдет в ближайшие дни.
- Также появилась информация, что сотрудники российской дипмиссии покидают Украину. Официального подтверждения этому пока нет.