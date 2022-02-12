МЗС звернулося до українців: ЗСУ готові дати відсіч

На тлі нових повідомлень про готовність Росії спільно з Білоруссю вторгнутися на територію України, Міністерство закордонних справ України запевнило громадян країни та міжнародне співтовариство у готовності протидіяти агресивним діям Кремля.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України

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Заява

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку. Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій та готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв'язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну інформацію, яка дозволяє робити своєчасні дії", – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві також наголосили, що продовжують працювати над мобілізацією підтримки міжнародних партнерів для ефективнішого стримування Росії.

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