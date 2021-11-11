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Меркель потребовала от Путина прекратить гибридную атаку на ЕС

Ирина Ковальчук
11 ноября, 20:11
Версия Бундестага, как прошел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Меркель настаивает, чтобы Путин повлиял на Лукашенко / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Версия Бундестага, как прошел 11 ноября телефонный разговор между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным отличается от версии, поданной несколькими часами ранее пресс-службой Кремля.

Как сообщает Бундестаг, основной темой разговора была ситуация с нелегальными мигрантами на границе ЕС.

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Сообщение ФРГ

"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – сказано в официальном сообщении.

Также была затронута тема переговоров по нормализации ситуации на Донбассе. "Канцлер призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", – говорится в сообщении Бундестага.

Ситуация

  • Телефонный разговор произошел на фоне ухудшающейся ситуации на восточной границе ЕС.
  • "Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы", – сказано в сообщении Кремля.
  • Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.