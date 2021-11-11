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Путин пожаловался Меркель на Украину, США и НАТО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 18:38
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Владимир Путин опять рассказал Ангеле Меркель, что все вокруг виноваты
Пока непонятно, был ли смысл в телефонном общении Путина с Меркель / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"
Пока непонятно, был ли смысл в телефонном общении Путина с Меркель / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"

Второй раз на этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Прошлый раз обсуждали возможности Москвы в решении проблемы с мигрантами на границах ЕС. Теперь, как утверждает пресс-служба Кремля – в основном Украину и силы НАТО в Черном море.

Версия Кремля

В ходе разговора российский лидер пожаловался на деструктивную политику Киева на Донбассе, "который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".

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К тому же, по мнению Путина, в Черном море силы НАТО и США занимаются дестабилизацией и провокационной активностью, что носит опасный характер.

Про тему беженцев тоже поговорили. "Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы", – сказано в сообщении Кремля. Это означает, что Путин не хочет выступать посредником в данной истории и толкает Брюссель на прямой контакт с непризнанным лидером Беларуси.

Сообщений на сайте Бундестага, как прошел разговор, пока нет.

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