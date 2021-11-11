Меркель вимагає від Путіна припинити гібридну атаку на ЄС

Меркель наполягає, щоб Путін вплинув на Лукашенка/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Версія Бундестагу, як пройшла 11 листопада телефонна розмова між в.о. канцлерки ФРН Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним, відрізняється від версії, поданої кількома годинами раніше пресслужбою Кремля.

Як повідомляє Бундестаг, основною темою розмови була ситуація із нелегальними мігрантами на кордоні ЄС.

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Повідомлення ФРН

"Під час телефонної розмови канцлер та президент Росії обмінялися думками щодо поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз", – йдеться в офіційному повідомленні.

Також торкнулися теми переговорів щодо нормалізації ситуації на Донбасі. "Канцлер закликала президента Росії просувати переговори у "нормандському форматі" для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні Бундестагу.

Ситуація