Меркель потребовала от Путина освободить Навального: "Это неприемлемо!"

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина немецкий политик заявила, что потребовала от российской стороны освободить оппозиционера Алексея Навального.

"Ситуация вокруг Навального очень угнетающая. Приговор ему вынесен на основании решения суда, которое ЕСПЧ признал несоизмеримым с обвинением. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Навального. Я подчеркнула, что будем и дальше следить за этим делом", – сказала Меркель.

Чуть позже на вопрос иностранного журналиста Путин ответил: "Он (Навальный – Авт.) осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное преступление против своих иностранных партнеров. И не стоит прикрываться политической деятельностью для осуществления своих проектов в нарушении законов".

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Преследование Навального

Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.