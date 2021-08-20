Меркель зажадала від Путіна звільнити Навального: "Це неприйнятно!"

На прес-конференції за підсумками переговорів в Москві канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна німецький політик заявила, що зажадала від російської сторони звільнити опозиціонера Олексія Навального.

" Ситуація навколо Навального дуже гнітюча. Вирок йому винесено на підставі рішення суду, яке ЄСПЛ визнав несумірним з обвинуваченням. Для нас це неприйнятно. Я це висловила і зажадала звільнення Навального. Я підкреслила, що будемо і далі стежити за цією справою ", – сказала Меркель .

Трохи пізніше на запитання іноземного журналіста Путін відповів: "Він (Навальний – Авт.) засуджений не за свою політичну діяльність, а за кримінальний злочин проти своїх іноземних партнерів. І не варто прикриватися політичною діяльністю для здійснення своїх проектів в порушенні законів".

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Переслідування Навального

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбиває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові за так званою справою "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.

Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.