Массовое бегство? "Сегодня" проверили ситуацию в "Жулянах"

Пассажиры аэропорта ожидают рейсы в Польшу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист "Сегодня" побывал в аэропорту "Жуляны", чтобы проверить, есть ли ажиотаж в связи с сообщениями о возможном вторжении России в Украину.

В аэропорту находились от силы 10 человек на весь терминал. Персонал отказывается на камеру говорить о конкретном числе пассажиров, но не на камеру прокомментировал, что людей даже меньше, чем до информации о возможном вторжении.

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Пассажиры ожидают свои рейсы в Польшу, а также говорят, что не убегают, а "летят по работе".

Журналист "Сегодня" побывал в аэропорту "Жуляны".

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Угроза вторжения России

Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

По состоянию на утро 12 февраля пять стран предупредили об отъезде своих дипломатов из Украины.

Напомним, CNN сообщило, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".

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