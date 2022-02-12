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"Никого не боимся": Зеленский показал военных, БТРы и свою команду для защиты Украины – фото

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 февраля, 19:28
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Президент заявил, что Украина готова к возможному нападению России
Фото - t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото - t.me/V_Zelenskiy_official. / Фото: Коллаж: Сегодня

12 февраля в Каланчаке Херсонской области, недалеко от административной границы с Крымом, прошли тактико-специальные учения МВД, за которыми наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время брифинга по итогам учений президент отметил, что Россия в любой момент может открыто напасть, но Украина готова к этому, и призвал граждан к спокойствию.

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"Никого не боимся и не паникуем"

Кроме этого, фотографии с учений были выложены на официальном сайте президента.

"Никого не боимся и не паникуем. Проводим обучение и держим ситуацию под контролем. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

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Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

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О чем еще говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к тому, что в любой момент с любой стороны может произойти нападение на нашу страну.

"Мы с вами понимаем, что сегодня сюрпризы (дестабилизация обстановки внутри страны, спровоцированная внешними силами, или вторжение – ред.) могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы", – сказал он.

Кроме этого, он усомнился, что нападение России на Украину произойдет в ближайшие дни.

"Я считаю, что сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной операции со стороны России. Даже уже сообщают конкретные даты. Мы понимаем, что такие риски есть", – отметил Зеленский.

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем обращении отметила, что "Слуга народа" готова защищать Украину и ее граждан от агрессии России.

"Мы спокойны не потому, что не видим внешние угрозы, мы спокойны потому, что готовы защищать страну от любых угроз – и реальных, и виртуальных", – отметила Шуляк.

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