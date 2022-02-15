Макрон попросил Путина не признавать "Л/ДНР"

Президент Франции надеется, что его услышат в Кремле / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" так называемых "Л/ДНР". Такой была реакция официального Парижа на решение Госдумы по вопросу направления президенту России предложения о необходимости признания "Л/ДНР".
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Елисейский дворец.
Реакция Франции
"Мы сохраняем бдительность и просим не выполнять просьбу Думы", — заявил представитель Елисейского дворца.
Также он добавил, что Путин объяснил французскому коллеге, что он не одобрил инициативу российского парламента.
"Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил", — добавил представитель Елисейского дворца.
Ситуация
- 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР".
- Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что если признание состоится, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Во время совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем немецкий политик отметил, что если Россия признает "ЛНР" и "ДНР", то это будет нарушением Минских соглашений.
- Также считают и украинские политики.
- МИД Украины отметил, что у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.