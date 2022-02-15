Макрон попросив Путіна не визнавати "Л/ДНР"

Президент Франції сподівається, що його почують у Кремлі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до російського колеги Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" так званих "Л/ДНР". Такою була реакція офіційного Парижа на рішення Держдуми щодо питання направлення президенту Росії пропозиції щодо необхідності визнання "Л/ДНР".

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на Єлисейський палац.

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Реакція Франції

"Ми зберігаємо пильність і просимо не виконувати прохання Думи", – заявив представник Єлисейського палацу.

Також він додав, що Путін пояснив французькому колезі, що не схвалив ініціативу російського парламенту.

"Президент Росії сказав, що це парламентська ініціатива, яку він не схвалив", – додав представник Єлисейського палацу.

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