Макрон попросив Путіна не визнавати "Л/ДНР"

Президент Франції сподівається, що його почують у Кремлі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до російського колеги Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" так званих "Л/ДНР". Такою була реакція офіційного Парижа на рішення Держдуми щодо питання направлення президенту Росії пропозиції щодо необхідності визнання "Л/ДНР".
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на Єлисейський палац.
Реакція Франції
"Ми зберігаємо пильність і просимо не виконувати прохання Думи", – заявив представник Єлисейського палацу.
Також він додав, що Путін пояснив французькому колезі, що не схвалив ініціативу російського парламенту.
"Президент Росії сказав, що це парламентська ініціатива, яку він не схвалив", – додав представник Єлисейського палацу.
Ситуація
- 15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР".
- Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, якщо визнання відбудеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.
- Під час спільної пресконференції президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем німецький політик зазначив, що якщо Росія визнає "ЛНР" та "ДНР", то це буде порушенням Мінських угод.
- Так само вважають українські політики.
- МЗС України зазначило, що в Росії є вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.