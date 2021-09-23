Ляшко: Раскрыть покушение на Шефира нужно с железными доказательствами

Ляшко высказался о нападении на помощника президента. Коллаж "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что в ситуации с покушением на помощника президента Сергея Шефира власть должна обеспечить быстрое раскрытие преступления с железными доказательствами.

Об этом он написал в Facebook.

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Он считает спекуляцией заявление властей, мол, попытка убить Шефира – это плата за реформы.

"Но все украинцы ждут от властей не спекуляций, а профессионального и быстрого раскрытия этого преступления – с железными, а не вымышленными доказательствами, задержанием настоящих, а не бутафорских исполнителей и заказчиков. Только это будет гарантировать доверие к расследованию и гарантирует невозврат страны в лихие 90-е", – написал Ляшко.

Покушение на Сергея Шефира

22 сентября около 10 утра было совершено нападение на авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Авто Шефира обстреляли возле села Лесники, недалеко от Киева. В результате нападения пострадал водитель, сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступников.

По авто выпустили автоматную очередь, в корпус попало приблизительно 19 пуль. Пострадавший водитель был срочно госпитализирован.

В Офисе президента нападение назвали "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды". А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что через стекло могли не видеть – возможно, Шефира перепутали с водителем, а возможно, просто не попали.

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