Ляшко: Раскрыть покушение на Шефира нужно с железными доказательствами

Ляшко высказался о нападении на помощника президента. Коллаж "Сегодня"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что в ситуации с покушением на помощника президента Сергея Шефира власть должна обеспечить быстрое раскрытие преступления с железными доказательствами.
Об этом он написал в Facebook.
Он считает спекуляцией заявление властей, мол, попытка убить Шефира – это плата за реформы.
"Но все украинцы ждут от властей не спекуляций, а профессионального и быстрого раскрытия этого преступления – с железными, а не вымышленными доказательствами, задержанием настоящих, а не бутафорских исполнителей и заказчиков. Только это будет гарантировать доверие к расследованию и гарантирует невозврат страны в лихие 90-е", – написал Ляшко.
Покушение на Сергея Шефира
- 22 сентября около 10 утра было совершено нападение на авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Авто Шефира обстреляли возле села Лесники, недалеко от Киева. В результате нападения пострадал водитель, сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступников.
- По авто выпустили автоматную очередь, в корпус попало приблизительно 19 пуль. Пострадавший водитель был срочно госпитализирован.
- В Офисе президента нападение назвали "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды". А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что через стекло могли не видеть – возможно, Шефира перепутали с водителем, а возможно, просто не попали.