Ляшко: Розкрити замах на Шефіра потрібно з залізними доказами

Ляшко висловився про напад на помічника президента. Колаж "Сьогодні"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що в ситуації з замахом на помічника президента Сергія Шефіра влада повинна забезпечити швидке розкриття злочину з залізними доказами.

Про це він написав у Facebook.

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Він вважає спекуляцією заяви влади, мовляв, спроба вбити Шефіра – це плата за реформи.

"Але всі українці чекають від влади не спекуляцій, а професійного і швидкого розкриття цього злочину – із залізними, а не вигаданими доказами, затриманням справжніх, а не бутафорних виконавців і замовників. Лише це гарантуватиме довіру до розслідування і гарантію від неповернення країни в лихі 90-ті", – написав Ляшко.

Замах на Сергія Шефіра

22 вересня близько 10-ї ранку було скоєно напад на авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Авто Шефіра обстріляли біля села Лісники, недалеко від Києва. Внаслідок нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір у шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинців.

По авто випустили автоматну чергу, у корпус потрапило приблизно 19 куль. Потерпілий водій був терміново госпіталізований.

В Офісі президента напад назвали "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди". А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що через скло могли не бачити – можливо, Шефіра переплутали з водієм, а можливо, просто не влучили.

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