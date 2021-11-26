Лукашенко приехал на границу с Польшей – видео встречи с мигрантами

Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь мигрантам, даже если это будет в ущерб другим странам / Фото: Коллаж: Сегодня
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты. Об этом пишет БелТА.
По словам Лукашенко, Беларусь не собирается играть судьбами людей.
"Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах", – сказал он.
Лукашенко отметил, что не стоит искать лучшую жизнь в Европе.
"Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине", – отметил Лукашенко.
Также он отметил, что понимает мигрантов, которые попали в беду и бегут из своих стран, но утешил их, что все это временно.
"Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", – сказал он.
Накануне стало известно, что мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали "Свободу", а также кричали, "что цель их прибытия в Европу – Германия".
Европа против
Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.
Лукашенко не согласен
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.
Что происходит на белорусской-польской границе
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- 23 ноября около 19:00 группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.