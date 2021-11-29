Латвия пригласила к себе войска США – какое оружие попросили захватить

Столтенберг заверил, что тысячи солдат НАТО могут быстро прийти на помощь / Коллаж "Сегодня"
Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.
Об этом сообщает агентство Reuters по итогам пресс-конференции министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и секретаря НАТО Йенса Столтенберга после его встречи в Риге с латвийским президентом Эгилсом Левитсом.
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"Мы хотели бы иметь постоянное присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot", – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат. В этом заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса – в балтийском регионе", – передает слова Столтенберга агентство "Интерфакс".
Ситуация на границе
- В Латвии также наблюдают за тем, что происходит в России на границе с Украиной. Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латвийскому порталу Delfi рассказал, что план нападения на Украину у Путина на столе.
- Белый дом сообщил, что национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.
- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "Сегодня" рассказала, что Лондон может отправить войска куда угодно, в случае необходимости.