Ермаку звонили из Белого дома из-за войск РФ

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Стороны обсудили свои общие опасения по поводу длящейся против Украины российской вооруженной агрессии и жесткой риторики Кремля.
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Они согласились с тем, что страны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности. Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
- Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.