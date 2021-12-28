Кулеба ответил, примут ли США и НАТО ультиматум Путина по Украине

Кулеба рассчитывает, что планы Путина провалятся. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на ультиматум России и не откажутся от расширения в Украину. А все эти угрозы Кремля не более чем попытка хоть что-нибудь выбить себе на переговорах.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может из этих разговоров выжимать для себя нужные результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", – сказал министр.

Также Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или "откатятся" из стран центральной Европы, как требует Россия.

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"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ультиматум Путина о недопуске Украины в НАТО

Недавно Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока. В Кремле уже прямо говорят, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти.

Первые переговоры между РФ и США состоятся 10 января. Спустя два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса. А 13 января будут переговоры Россия-ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

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