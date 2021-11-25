"Кремль поднимает ставки": Киев назвал причину новой агрессии РФ

Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе. Коллаж "Сегодня"
Россия снова начала бряцать оружием и пугать Украину и Запад новой войной, потому что стремится подорвать мир в Европе и взять реванш за поражение 30-летней давности.
Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Важно понять – сейчас речь идет не только о российской агрессии против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась после окончания "холодной войны". Можно сказать – взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад (когда распался СССР. – Ред.)", – сказал он.
Кулеба уверен, что России не удастся достичь этих целей благодаря двум факторам.
"Выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира. Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом", – подчеркнул глава МИД Украины.
Новый виток российской агрессии
- Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает самой большой трагедией распад СССР. Уже давно ходят разговоры, что Кремль вознамерился собрать земли бывших советских республик.
- Бывший замгенсека НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер тоже считает, что нынешняя агрессия РФ против Украины связана с тем, что Путин пытается "отмотать" назад СССР.
- Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, говоря о возможном нападении РФ на Украину, отметил, что Кремль готовится, как Германия в 1939-м перед началом Втором мировой войны.
- Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер накануне озвучил пять угроз Путина для Европы и Украины. Он назвал особенную для Кремля дату, когда Россия может напасть на Украину – 30-я годовщина с начала распада СССР.