Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду

В Ради собрали большинство голосов для объявления карантина в здании парламента из-за пандемии СOVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успели народные депутаты вернуться к работе после длительных зимних каникул, как снова уходят на изоляцию. В четверг парламент принял решение внести изменения в календарный план работы и отложить пленарные заседания под куполом на две недели. Вместо этого избранники сделают упор на законотворческую деятельность в профильных комитетах.

Такая идея пришла по нраву не всем политикам. А некоторые эксперты связывают перестройки графика не только с пандемией. В чем дело — читайте а материале.

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Не каникулы, а смена деятельности

Ранее на повестке дня в Верховной Раде уже стоял вопрос об утверждении графика на будущую седьмую сессию. Ее планировали начать с 1-го февраля. При этом пленарные заседания решили отсрочить до 15-го числа. Все потому, что фракцию "Слуга народа" сразил ковид. За период пандемии в политсиле сообщили о рекордном количестве заболевших — аж 23 народных депутата.

Накануне пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram предусмотрела сценарий на случай, если парламентарии уйдут на больничный.

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"Представители нашей фракции планируют сосредоточиться на работе в комитетах, на округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов, приобщаться к другим форматам взаимодействия в дистанционном режиме. А в случае необходимости – смогут оперативно собраться на пленарное заседание", — написала Палийчук.

Но с таким раскладом не согласились другие фракции. Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко опротестовала предложение "слуг" в Facebook. Написала, чтоРада ничуть не переутомилась после длительных каникул, а причиной объявления карантина является не только определенное количество заболевших депутатов, но и смерть монобольшинства.

"У слуг нет больше 226 голосов, следовательно, невозможно провести ни один, нужный Банковой лоббистский закон", — выразилась Геращенко.

В день голосования с трибуны выступили представители "Голоса" и "Оппозиционной платформы — За жизнь", уверяя, что такими действиями парламент заблокирует принятие важных решений военного и экономического характера.

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Глава монобольшинства Давид Арахамия попытался отбить нападки аргументами.

"Если еще одну неделю мы просидим в закрытом зале, то, возможно, через неделю, когда действительно нужно будет собраться и принять важные законы, их некому вообще будет принимать. Даже через Zoom больные могут собираться и работать в комитетах, чтобы хотя бы волну переждать", — обратился к коллегам Арахамия.

Давид Арахамия настаивал, чтобы парламент ушел на "удаленку" / Фрото: пресс-служба "Слуги народа"

В итоге, проект постановления получил 233 голоса.

Результаты голосования за постановление о смене календарного плана работы парламента / Скриншот талеканал "Рада"

"Слугам" не хватает поддержки

Политический аналитик Валерий Клочок объясняет: судя по последним провальным голосованиям (отставка главы Фонда госимущества Дмитрия Сениченко, создание ВСК по проверке возможных фактов нарушения омбудсмена Людмилы Денисовой) на принятие ключевых инициатив у "Слуги народа" банально не хватает голосов.

"Последовал сильный разнобой между группами, которые поддерживали президента, это "Довіра" и "За майбутнє", и самими "слугами народа". Есть определенная паника в Офисе президента. Они решили взять паузу, провести переговоры со всеми потенциальными "шатающимися" членами фракции и убедить их в том, что на заседание надо ходить своевременно, голосовать исправно по инициативам, которые выносятся президентом в парламент. Другого объяснения этой ситуации просто нет. Все остальное – это чистой воды манипуляция", – прокомментировал сайту "Сегодня" Клочок.

Валерий Клочок: "Есть определенная паника в Офисе президента" / Фото: Апостроф

Политолог Андрей Золотарев высказал нашему журналисту подобные догадки:

"Даже вкупе с двумя депутатскими группами монобольшинство "шатается" и его надо укреплять. Возможно, за эти две недели паузы на то, чтобы провести работу с депутатами и стабилизировать ситуацию. Потому что иначе все может посыпаться дальше. Тем более, что впереди много довольно резонансных законопроектов".

Андрей Золотарев уверен, что монобольшинство надо укреплять / Фото: Голос.ua

Идет подготовка к нормандской встрече

Политолог Игорь Рейтерович уверен, что парламент организовал затишье перед новой встречей в "нормандском формате" :

"Я склонен считать, что таким образом монобольшинство взяло небольшую паузу, чтобы посмотреть на подготовку к повторной встречи политических советников в нормандском формате, чтобы им эти две недели не выдвигали каких-либо требований по рассмотрению или голосованию за законопроекты, относящиеся к политической части Минских договоренностей".

Игорь Рейтерович ждет паузу перед повторной встречей политических советников в нормандском формате / Фото: Facebook

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний не исключает и объективные факторы. Вместе с тем также, как и Рейтерович, он склоняется к мысли о подготовке к переговорам.

"Ходят слухи, что это может быть связано с Минском. Что Офис президента понимает риски, связанные с возможным голосованием по Минским договоренностям, поскольку на нас давят наши международные партнеры. Поэтому власть использует такие способы, чтобы потянуть время и посмотреть, изменится ли позиция наших международных партнеров", – сказал эксперт нашему изданию.

Тарас Загородний: "Ходят слухи, что это может быть связано с Минском" / Фото: Главред

Похожее мнение мы услышали и от политического эксперта Андрея Вигиринского:

"Эта пауза взята для того, чтобы определить, каким образом украинская сторона сможет согласовывать позиции по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей на стадии разработки законопроектов. Речь идет о том, что мы должны предложить странам-участникам нормандского формата, как мы видим процесс согласования нормативных документов, предусмотренных Минском".

Андрей Вигиринский ждет две недели перед новым саммитом советников / Фото: Znai.ua

Но по словам Вигиринского, парламент никаких законопроектов в этой тематике пока не выдвигал. Поэтому "карантин" не повлияет на принятие документов, проектов которых еще нет.