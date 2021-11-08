Корниенко уходит с должности главы партии "Слуга народа" – названа причина

На съезде "Слуги народа" выберут преемника Корниенко. Коллаж "Сегодня"

Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы сосредоточится на работе в руководстве парламента, где он занимает должность первого вице-спикера. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что на новой должности у него есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местного самоуправления.

Реклама