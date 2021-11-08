Корниенко уходит с должности главы партии "Слуга народа" – названа причина

На съезде "Слуги народа" выберут преемника Корниенко. Коллаж "Сегодня"
Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы сосредоточится на работе в руководстве парламента, где он занимает должность первого вице-спикера. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он напомнил, что на новой должности у него есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местного самоуправления.
"Эти задачи в Верховной Раде очень амбициозные и масштабные. Они требует полной отдачи и работу в режиме 24/7. Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и продолжении парламентских реформ. Поэтому я принял решение обратиться к съезду партии с заявлением о сложении полномочий главы политической силы "Слуга народа". Я созываю съезд партии: он состоится в Киеве в соответствие со всеми карантинными требованиями. Этот съезд изберет моего преемника или преемницу", – сказал Корниенко и добавил, что он остается в партии.