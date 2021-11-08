Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу" – названо причину

На з'їзді "Слуги народу" оберуть наступника Корнієнка. Колаж "Сьогодні"

Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження голови партії "Слуга народу", щоб зосередитись на роботі у керівництві парламенту, де він обіймає посаду першого віцеспікера.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

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Він нагадав, що на новій посаді має завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення в життя амбітних планів, побудова більш якісних відносин з виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.

"Ці завдання у Верховній Раді дуже амбітні та масштабні. Вони потребують повної віддачі та роботи в режимі 24/7. Я хотів би сконцентруватися на роботі у Верховній Раді та продовженні парламентських реформ. Тому я вирішив звернутися до з'їзду партії із заявою про складання повноважень голови політичної сили "Слуга народу". Я скликаю з'їзд партії: він відбудеться у Києві у відповідності до всіх карантинних вимог. Цей з'їзд обере мого наступника чи наступницю", – сказав Корнієнко та додав, що він залишається у партії.

Що відомо про Корнієнка

Олександр Корнієнко народився 12 травня 1984 року в Києві. Закінчив Національний технічний університет України КПІ, де отримав кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії.

З 2008 по 2010 рік навчався у Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина) і в Українському інституті позитивної психотерапії, де отримав кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

Працював журналістом журналу "Молоко", сайту music.com.ua, редактором Всеукраїнської молодіжної газети "Молода гвардія".

2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сенкевича.

З листопада 2018 року Олександр Корнієнко працює в команді Володимира Зеленського. Координував волонтерський проєкт ЗеКоманда, проєкт "День виборів", керував передвиборчим штабом партії "Слуга народу". Обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу", №7 у списку.

10 листопада 2019 року партія "Слуга народу" обрала новим головою партії Олександра Корнієнка замість Дмитра Разумкова, який став спікером Верховної Ради.

Цього місяця відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що говоритимуть депутати і які рішення можуть ухвалити члени політсили.

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Як ми вже писали, нещодавно із "Слуги народу" виключили нардепа Людмилу Буймістер.