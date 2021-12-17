Канал "Рада" посыпался: отстранен ведущий Петров, за ним уходит журналист Иванов

Журналиста отстранили от эфира / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил об отстранении политтехнолога Владимира Петрова от прямых эфиров телеканала "Рада". Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

"Только что депутат Шуфрич заявил с трибуны ВР, Владимир Петров отстранен от прямых эфиров телеканала Рада", – написал он.

Журналист отметил, что если это правда и шантаж депутатов победил здравый смысл, то и он прекратит сотрудничество с каналом.

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Скандалы

На днях на телеканале "Рада" ведущий Владимир Петров после сюжета о татуировке свиньи произнес фразу "а сейчас о настоящем свинстве" и стал говорить о политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Позже он извинился за свои слова.

Также политтехнолог был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко на тот момент была первым заместителем главы ГБР. Скандал связывали с давлением на руководство бюро.

Ситуация с обновленным телеканалом "Рада"

Запуск обновленного парламентского телеканала "Рада", на переформатирование которого из бюджета выделили 320 миллионов гривен, вызвал возмущение народных депутатов. Свое недовольство растратой государственных денег на новый формат канала высказали не только представители оппозиционных политсил, но и депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа".

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16 декабря Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала и поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого находится в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, что канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

17 декабря Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов также ворвался в эфир телеканала "Рада", но журналисты оперативно отключили прямой эфир.