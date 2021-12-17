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Герасимов повторил "подвиг" Порошенко и ворвался в студию канала "Рада" (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 декабря, 13:24
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Журналисты оперативно выключили эфир
Артур Герасимов
Артур Герасимов / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов ворвался в эфир телеканала "Рада". Об этом сообщает Telegram-канал MediaKiller.

"Уж не флешмоб ли это от "ЕС", и стоит ли ожидать, что все 27 нардепов политсилы будут врываться в объективы камер "Рады"?" – говорится в сообщении ресурса.

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Помня инцидент с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко, который накануне также ворвался в студию телеканала, журналисты эфир оперативно выключили.

Что говорил политик – не понятно, но, судя по его жестикуляции, его что-то сильно взволновало, и он был сильно эмоционален.

"Подвиг" Порошенко

  • 16 декабря Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого находится в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, что канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
  • Ведущие предложили политику присоединиться к эфиру, но он не захотел. Лидер "Европейской солидарности" обвинил журналистов в предвзятости, заявил, что денег у парламента на переформатирование Рады не было, и требовал ответа на вопрос, где их взяли. Ведущие посоветовали политику обратиться с этим вопросом к нардепам.
  • Вскоре Порошенко принес извинения за свое поведение и повернулся лицом к зрителям. После того он заявил, что власти потратили деньги налогоплательщиков на открытие телеканала, и назвал это "коррупционной сделкой".
  • После инцидента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия процитировал слова бывшего президента, который якобы сказал, что он не "врывался" в прямой эфир телеканала, а хотел помочь пройти какой-то женщине в туалетную комнату. Депутат засомневался в словах пятого президента, отметив при этом, что "Порошенко пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле зашел и кричал что-то там".

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