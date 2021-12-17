Герасимов повторил "подвиг" Порошенко и ворвался в студию канала "Рада" (видео)

Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов ворвался в эфир телеканала "Рада". Об этом сообщает Telegram-канал MediaKiller.
"Уж не флешмоб ли это от "ЕС", и стоит ли ожидать, что все 27 нардепов политсилы будут врываться в объективы камер "Рады"?" – говорится в сообщении ресурса.
Помня инцидент с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко, который накануне также ворвался в студию телеканала, журналисты эфир оперативно выключили.
Далее по теме
Что говорил политик – не понятно, но, судя по его жестикуляции, его что-то сильно взволновало, и он был сильно эмоционален.
"Подвиг" Порошенко
- 16 декабря Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого находится в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, что канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
- Ведущие предложили политику присоединиться к эфиру, но он не захотел. Лидер "Европейской солидарности" обвинил журналистов в предвзятости, заявил, что денег у парламента на переформатирование Рады не было, и требовал ответа на вопрос, где их взяли. Ведущие посоветовали политику обратиться с этим вопросом к нардепам.
- Вскоре Порошенко принес извинения за свое поведение и повернулся лицом к зрителям. После того он заявил, что власти потратили деньги налогоплательщиков на открытие телеканала, и назвал это "коррупционной сделкой".
- После инцидента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия процитировал слова бывшего президента, который якобы сказал, что он не "врывался" в прямой эфир телеканала, а хотел помочь пройти какой-то женщине в туалетную комнату. Депутат засомневался в словах пятого президента, отметив при этом, что "Порошенко пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле зашел и кричал что-то там".