Канада хочет перебросить в Украину свои истребители

Рассматривается вариант переброски как техники, так и дополнительного контингента / Коллаж "Сегодня"

Канада, как и ряд других стран НАТО рассматривает варианты военной помощи Украине из-за угрозы нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18.

Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

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Помощь союзника

По данным двух источников газеты, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине, находящегося здесь в рамках военных учений. Один из вариантов – направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Еще один вариант – переброска в нашу страну из Румынии канадских истребителей CF-18 и даже направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.

"Любое подкрепление будет означать сигнал г-ну Путину, который поднял тревогу второй раз в этом году, сосредоточив свои войска и технику вблизи границ с Украиной. Видео, размещенные в интернете, показывают, как тысячи единиц боевого оружия – включая танки, бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня – перемещаются в сторону Украины с баз постоянной дислокации в других частях России", – говорится в статье.

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