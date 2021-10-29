Бой без правил: как Добкин и Терехов устроили "мочилово" друг друга на выборах мэра в Харькове

Главная схватка Харькова состоится 31 октября / Коллаж "Сегодня"

Выборы в Украине, будь они президентские, парламентские или местные, практически всегда превращаются в противостояние с компроматом, обвинениями и попытками очернить противника. Всё, что происходит в этом году в Харькове — читайте в материале.

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Юмористические комиксы

Еще в начале предвыборной гонки по кандидату Игорю Терехову решили ударить комикс-сериалом "Престол 1-й столицы". Одноименная страничка в Facebook появилась в конце марта. Всего опубликовали 9 выпусков. Последний датирован 14 июня.

Главные персонажи уж очень похожи на реальных политиков. Например, Михаил Добкин является прототипом Дона Марксовича, а Игорь Терехов — ЗамЗамыча Бледного. "Немножко сереньким, немножко бледненьким" в интервью журналистам называл своего главного конкурента и сам Добкин.

В комиксе героя ЗамЗамыча Бледного выставляют полным неудачником: он со слюной во рту просит деньги на избирательную кампанию, переодевается в женщину, чтобы пробраться в штаб конкурента, дорисовывает себе рейтинги. Персонажа Добкина показывают только в выгодном свете.

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Персонаж комикса списан из одного из кандидатов на должность мэра Харькова / Комикс "Престол 1-ой столицы"

Авторство художников не указано. Описание лишь гласит, что это проект группы местных жителей. Свою работу они описывают так:

"Мы хотим популяризировать политические процессы, чтобы харьковчане понимали их и сделали осознанный выбор. Если кто-то из героев наших комиксов покажется Вам знакомым, даже не сомневайтесь – это не случайно".

Оскорбления в соцсетях

В социальных сетях между двумя главными претендентами на кресло мэра Харькова уже несколько месяцев идут настоящие бои.

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Летом кандидаты тратили деньги не на отпуска, а на бигборды. Михаил Добкин, не стесняясь в выражениях, жаловался, что его плакаты срывают по приказу Терехова:

"Трусливое и зарвавшееся недоразумение, временно занимающее место в руководстве Харькова, в выходной день выгнало коммунальщиков срезать мои рекламные борды. Даже охрану из националистов привели. Полиция видимо охраняет те рекламные конструкции, где есть фамилия фаворита главы МВД", — негодовал Добкин в своем Telegram-канале.

Называл Терехова "лохом" из-за видеообращения, в котором тот рассказал, что гордится участием в строительстве храма и критиковал временно исполняющего обязанности главы за проваленную антиковидную политику.

Кстати, мы собрали самые отборные взаимные оскорбления на грани фола на текущих выборах в Харькове. Игорь Терехов и Михаил Добкин, не стесняясь в выражениях, крайне негативно отзывались друг о друге на протяжении всей кампании.

Проигрыш в борьбе с коронавирусом

Тема пандемии — как ахиллесова пята для Терехова. И этим часто пользовался его соперник. Вот несколько цитат из постов Добкина:

"В Харькове провалена вакцинация. В погоне за дешевым пиаром случайный и временный человек во главе города завалил подготовку учреждений здравоохранения к новой волне COVID-19. Теперь в срочном порядке организован поиск виновных. Это поведение присуще слабому и не уверенному в себе человеку. Человеку, который находится не на своём месте. А ещё это сигнал всем его "хвостозаносителям" — вас это тоже ждёт. Рано или поздно вас сольют в унитаз, спасая его бледный имидж".

Добкин обвиняет Терехова в нехватке кислородных баллонов / Фото: Telegram Михаил Добкин

Еще одно выражение Михаила Марковича о, как он пишет, "перепуганном жизнью сером "кандидате", боящегося проигрыша, журналистов и вообще всего, в том числе и собственной тени!!!":

"Есть старое избитое изречение: Трусость порождает бедность. В случае действий, а точнее бездействий городских чиновников, отвечающих за борьбу с ковидом, получается, что трусость кроме бедности порождает ещё и горе. Много горя".

Весь компромат — в тираж

Оба кандидата также решили вести борьбу не только в соцсетях, но и по старинке, издавая собственные газеты. В "Харьковских известиях" по большей части публиковались хвалебные материалы о кандидате Терехове. А газета "Время Добкина" чаще всего издавала материалы с критикой и компроматом на его политического противника. Хотя сам Добкин отрицал свою причастность к изданию и утверждал, что газеты с его фамилией — дело рук мэрии города.

Экземпляр газеты "Время Добкина" / Фото: Чесно

Скандалы были настолько громкими, что выходили за границы первых полос в реальную жизнь. Волонтеров, которые раздавали на улицах экземпляры "Времени Добкина" обливали зеленкой, а сотрудникам издания поджигали автомобили.

Что осталось от автомобиля сотрудника газеты "Время Добкина" после поджога / Фото: kharkov.comments.ua

Некоторые обвиняли и самого Добкина в инсценировке нападений.

Пиар на имени Кернеса

Оба кандидата в свое время были близки к покойному мэру Харькова Геннадию Адольфовичу. Терехов тюкал Добкина за имитацию дружбы с политиком, а Добкин апелировал к тому, что Терехов использует позитивный имидж Кернеса в своей агитации. Более того — подозревает оппонента в махинациях с электронной подписью умершего. Но что один, что второй обвинения в свой адрес отрицают.

"Что касается подання и на меня, и на членов исполкома, и на всю структуру городского совета — было такое подання Геннадия Адольфовича, и я с ним разговаривал в "Шарите" за дня два до сессии, мы обсуждали вопрос секретаря. И ни для кого не было секретом, что еще до выборов, до отъезда его в Германию, мы полностью говорили об этом. Есть расследование, которое ведется компетентными органами и я как никто другой заинтересован в объективности этого расследования. Чтобы установили все факты. А факты, о которых говорят, это фейк", — так на вопрос журналистки ответил Игорь Александрович в свежем интервью Радио НВ.

Только позитивный имидж

Лидер соцопросов среди харьковчан работает в своих соцсетях не на то, чтобы подмочить репутацию противникам в гонке, а на свое хорошее имя. Но за это над ним посмеиваются конкуренты. То Терехов выступает на открытии детской площадки, то катается в кабине машиниста, то собственноручно моет стены метро.

Терехов пытается показать избирателям, что он лучший кандидат / Фото: Харьковский горсовет

Напомним, выборы мэра Харькова должны состоятся 31 октября этого года. Всего в гонке принимает участие 10 претендентов. Все рейтинги за октябрь предвыборной гонки показывают, что реальные шансы стать мэром Харькова есть только у двух человек. Явный лидер предвыборной гонки – Игорь Терехов. Вслед за ним идет Михаил Добкин. Остальные кандидаты не набирают и 5% голосов.

Примечательно, что за пост управленца Харьковом сражаются представители местных элит – Михаил Добкин уже был мэром Харькова, а Игорь Терехов занимал должность заместителя покойного Геннадия Кернеса. Политические партии общенационального масштаба либо поддержали одного из лидеров гонки, либо поставили кандидата с крайне низкими рейтингами. Например, президентская "Слуга народа" фактически отказалась от битвы за Харьков.

Главная интрига сохраняется в том, будет ли второй тур выборов? Некоторые соцопросы показывают, что Игорь Терехов может победить уже в первом туре. Как оказалось, спасти Михаила Добкина от поражения за один тур могут результаты явки харьковских избирателей.