К тюрьме Саакашвили стянули спецназ, полиция укрепляет позиции

Во двор учреждения заводят машины полиции / Фото: Коллаж: Сегодня
На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда на вертолете перевели экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции. Об этом пишет издание Interpressnews.
По словам корреспондента издания, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.
Также сообщается, что во двор учреждения заводят машины полиции.
Кроме того, возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, в котором находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, показался вертолет.
Несколько минут назад вертолет приземлился на территории, прилегающей к тюрьме.
Пока неизвестно, связана ли мобилизация вертолета с переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в другое место.
Ситуация с Саакашвили
- 8 ноября Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали. О месте его нахождения долго никто не знал.
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.
Голодовка Саакашвили
- Политик голодает уже 39-й день. За это время у него ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- Саакашвили отказался употреблять добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи, а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке ест. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
- На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.