Ирина Геращенко перепутала Порошенко с Зеленским – смеялись все (видео)

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась и назвала пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

"В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зеленского… президента Порошенко закрепила в парламенте…." – сказала она, не успев договорить, как весь зал начал смеяться и аплодировать.