Сергей Лещенко "отдал приказ" Ирине Геращенко – возмутились даже "слуги"

Возник вопрос, кто ходит по телеканалам за деньги налогоплательщиков

Пока Геращенко на Донбассе, Лещенко приказывает ей писать законы / Коллаж "Сегодня"

Между блогером Сергеем Лещенко и депутатом Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Ириной Геращенко разгорелся заочный скандал. Некогда член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко указал нардепу на то, что налогоплательщики Украины ей платят за работу законодателя, а не участника телеэфиров.

"Напомнил депутату "Европейской Солидарности" Ирине Геращенко, что я как налогоплательщик нанимал ее на работу не для съемки видосиков и эфиров", – отметил Лещенко.

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Сделал это Лещенко в приказном порядке на своем телеграм-канале.

В комментариях Лещенко указали, что не факт, что и он не работает на деньги налогоплательщиков.

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Реакция

"Это не перебор, это просто позорное дно. И дно это, одновременно вызовет вполне справедливый гнев у избирателей Европейской Солидарности, и безграничное презрение у избирателей Слуги Народа, и нынешних, и бывших.Кстати, чего он решил, что Геращенко работает на его налоги, а не наоборот, понятия не имею. Ее то выбрали на выборах, а вот его...", – написал, например, нардеп Максим Бужанский ("Слуга народа").

Сама Ирина Геращенко, которая сейчас находится на линии соприкосновения в Донецкой области, пока никак не прокомментировала полученное указание от налогоплательщика Лещенко.

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