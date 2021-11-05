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Рада отказалась временно выгнать Геращенко из-за "зеленых человечков"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
5 ноября, 11:55
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Нардепа хотели наказали за нелицеприятные высказывания еще в 2019 году
Депутаты не поддержали постановления по Геращенко. Коллаж "Сегодня"
Депутаты не поддержали постановления по Геращенко. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада отказалась отстранить народного депутата "Европейской солидарности" Ирину Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях. Соответствующий проект постановления поддержали всего 190 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ирину Геращенко по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии предлагали лишить права участия в пяти заседаниях парламента из-за ее выступления в 2019 году. В сентябре того года она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими Крым.

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Из-за чего скандал?

10 сентября 2019-го Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Закон был призван отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решений, принятых парламентом. Планировалось, что это станет возможным только тогда, когда инициативу поддержат не менее 150 нардепов.

Геращенко с трибуны заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент".

Отметим, что зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.

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Как мы уже писали, сегодня Верховная Рада отстранила на пять заседаний нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову, которая оскандалилась заявлением о смерти нардепа Полякова.

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