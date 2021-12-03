"Или молчите, или…" – разведчики сдали всех, кто угрожал из-за "вагнергейта"

Операция разрабатывалась несколько лет, а сорвалась в июле 2020 года / Коллаж "Сегодня"
Бывшие работники разведки Роман Червинский и Юрий Семенюк уверяют, что на них оказывается давление из-за провала спецоперации по "вагнеровцам". В частности, по их словам, якобы офис президента угрожает зарегистрировать против них уголовные производства.
Об этом они рассказали в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Угрозы
Юрий Семенюк объяснил хронологию всех угроз от своего бывшего руководства в спецслужбах: " Первое давление – это по поводу отстранения от исполнения должностных обязанностей. А второе – случайно узнал, что мой паспорт (загран. – Ред.) недействующий. Хотя он был действительным".
Его коллега полковник запаса ВСУ Роман Червинский заявил, что их заставляли говорить неправду о спецоперации.
"Были предложения сказать, что такой спецоперации не было. Именно в феврале этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они говорили это прямым текстом: или молчите, или… Пытались убедить нас и меня лично, что это была российская операция. Мне было смешно, и потому я с ними даже не хотел об этом говорить. И отвечал: "Если вы готовы на белое говорить черное, я этим заниматься не будет". И потому начались угрозы… Я не поверил, но когда была ситуация с Юрием (Семенюком. – Ред.) – я понял, что это возможно в нашей стране", – сказал он.
Бывший разведчик также добавил, что послания об угрозах якобы были от команды президента Владимира Зеленского.
"Были угрозы уголовными производствами, которые якобы передавались из Офису президента. Передавались такие посылы: вы будете привлекаться к ответственности, вы должны молчать ", – рассказал Червинский.