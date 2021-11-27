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Генерал Бурба идет в суд с заявлением против Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 ноября, 00:11
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Бывший главный разведчик Минобороны таким образом отреагировал на обвинения президента
Противостояние Зеленского с Бурбой перейдет в судебную плоскость / Коллаж "Сегодня"
Противостояние Зеленского с Бурбой перейдет в судебную плоскость / Коллаж "Сегодня"

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2021 годах Василий Бурба заявил о намерении обратиться в суд после того, как президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил его в торговле секретными данными и в других возможных преступлениях.

Об этом он сказал во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Бурба объяснил обвинение

"Выступление президента было достаточно эмоциональным. Такие эмоции я не могу себе позволить как военнослужащий. В то же время и проигнорировать я не могу слова президента в свой адрес. Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе", – сказал бывший главный разведчик Минобороны Украины.

Дом Бурбы

Василий Бурба также отдельно объяснил обвинения в свой адрес относительно проживания в элитном доме в Конча-Заспе. Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что Бурба – "аферист", якобы сделавший ремонт в доме за 11 млн грн. Бывший начальник ГУР МО признал, что проживал в этом госдоме вместе со своей семьей и делал ремонт. Но, по его словам, значительно дешевле и не ради комфорта.

Бурба рассказал, что вкладывал деньги в дом из-за вопроса безопасности, а после выселения не требовал возврата денег, а вернул дом в собственность государству. Отдельно он упомянул и об обвинениях Зеленского в "существовании секретной информации".

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По словам Бурбы, это вроде бы невозможно, ведь он в своей должности четыре года постоянно обменивался данными с иностранными разведками. "Если бы не было хотя бы одного процента доверия – этого бы не было", – убеждает военный.

А информацию о якобы предложении похитить формулу вакцины от COVID-19, которую также озвучил Зеленский, Бурба просто назвал неправдой, не прибегая к подробностям инцидента. "Все что меня связывает с коронавирусом – это то, что я вакцинирован двумя дозами", – резюмировал он.

"Вагнергейт"

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслируют "Сегодня" .
  • Зеленский также заявил, что Украину втянули в спецоперацию с "вагнеровцами". Он ее не одобрил, потому что она была плохо проработана и существовала угроза турецким гражданам на самолете с боевиками, что могло привести к большому скандалу с Турцией.
  • Госбюро расследований планирует вызвать на допрос Ермака из-за срыва спецоперации, а также могут позвать даже Зеленского.

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