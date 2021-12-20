И чего все ждут? Зеленский обратился к ЕС с новой просьбой

Санкции к России нужно вводить не дожидаясь эскалации конфликта / Фото: Коллаж: Сегодня

К России необходимо применить превентивные санкции для предотвращения усиления эскалации с ее стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Deutsche Welle.

Президент отметил, что наложение санкций после новой эскалации уже не будет иметь значения.

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"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такова, что, не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например в Украину, то мы (ЕС и НАТО. – Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" – сказал украинский лидер.

Также глава государства отметил, что во время кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".

Владимир Зеленский считает, что превентивные меры в отношении России нужны не только Киеву, ведь "это связано не только с Украиной".

Кто в ЕС тормозит санкции против России

Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

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Наказание России