І чого всі чекають? Зеленський звернувся до ЄС з новим проханням

Санкції до Росії потрібно вводити не чекаючи ескалації конфлікту / Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії необхідно застосувати превентивні санкції задля унеможливлення посилення ескалації з її боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Deutsche Welle.

Президент зазначив, що накладення санкцій після нової ескалації вже не матиме значення.

Реклама

"Якщо реакція деяких європейських лідерів та лідерів Альянсу така, що, не дай боже, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад в Україну, то ми (ЄС та НАТО. – Ред.) потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно? – сказав український лідер.

Також глава держави зазначив, що під час кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею і Литвою країни Європейського Союзу та НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків та слів запровадили серйозні санкції стосовно Білорусі".

Володимир Зеленський вважає, що превентивні заходи до Росії потрібні не лише Києву, адже "це пов'язано не лише з Україною".

Хто в ЄС гальмує санкції проти Росії

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують з напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу сподіваються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

Реклама

Покарання Росії