Харьковскую ТИК просят отменить триумфальную победу Терехова

Игорь Терехов был назван победителем вечером 1 ноября / Коллаж "Сегодня"

Объявленная 1 ноября победа на выборах мэра Харькова в первом же туре кандидата от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Гражданская сеть ОПОРА обратилась в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов.

Об этом говорится на сайте сети ОПОРА.

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В чем проблема

"2 ноября наблюдатели ОПОРЫ в Харькове обратились в городскую ТИК с жалобами на Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные комиссии из-за разногласий в протоколах.В жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение. Также организация готовит соответствующие иски в суд", – сказано в открытом заявлении гражданской сети ОПОРА.

Наблюдатели организации выявили разногласия в протоколах подсчета голосов избирателей на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631267 и 631260 в Новобаварской и Основянской районнах.

Как прошли выборы