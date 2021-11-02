Харківську ТВК просять скасувати тріумфальну перемогу Терехова

Ігора Терехова назвали переможцем увечері 1 листопада / Колаж "Сьогодні"

Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Громадянська мережа ОПОРА звернулася до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів.

Про це говориться на сайті мережі ОПОРА.

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В чому проблема

"2 листопада спостерігачі ОПОРИ у Харкові звернулися до міської ТВК зі скаргами на Новобаварську та Основ'янську територіальні виборчі комісії через розбіжності у протоколах. У скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Терехова І. А. обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати таке рішення. Також організація готує відповідні позови до суду", – йдеться у відкритій заяві мережі ОПОРА.

Спостерігачі організації виявили розбіжності у протоколах підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 663127.

Як пройшли вибори