Харківську ТВК просять скасувати тріумфальну перемогу Терехова

Ігора Терехова назвали переможцем увечері 1 листопада / Колаж "Сьогодні"
Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Громадянська мережа ОПОРА звернулася до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів.
Про це говориться на сайті мережі ОПОРА.
В чому проблема
"2 листопада спостерігачі ОПОРИ у Харкові звернулися до міської ТВК зі скаргами на Новобаварську та Основ'янську територіальні виборчі комісії через розбіжності у протоколах. У скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Терехова І. А. обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати таке рішення. Також організація готує відповідні позови до суду", – йдеться у відкритій заяві мережі ОПОРА.
Спостерігачі організації виявили розбіжності у протоколах підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 663127.
Як пройшли вибори
- Увечері 1 листопада міська ТВК оголосила своє рішення, що на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в. о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
- Опитування виборців також показало, що переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов.
- Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін спочатку визнав свою поразку на виборах, що відбулися 31 жовтня. Відповідну заяву політик зробив у своєму телеграм-каналі.
- Також ТВК заявила, що при оголошенні результатів голосування з перемогою Терехова все-таки сталася помилка щодо голосів, поданих за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічова .
- Тут уже й Добкін заявив, що не погоджуватиметься з такими результатами виборів. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав: " У нас у всіх харків'ян, за Терехова вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми хочемо. І тут уже справа принципу".