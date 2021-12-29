Готовятся к войне с РФ? США оставили в Средиземном море атомный авианосец

Новейший атомный авианосец США USS Gerald Ford. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.

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Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, "планы изменились".

Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей – крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

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