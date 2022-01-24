"Поводы для оптимизма есть": Зеленский снова успокоил украинцев

Президент Украины отметил, что власть работает ради полной деэскалации на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина делает все для деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

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По его словам, первый вопрос заседания был связан с ситуацией на востоке Украины.

"Мы работаем для полной деэскалации ситуации и продвижения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "Все пропало", – сказал он.

"Причин для паники нет"

По словам президента, страна спокойно пройдет отопительный сезон.

"То же касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании СНБО. Было обсуждено – и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы это утверждать, достаточно", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что газа в подземных хранилищах Украины достаточно:

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"Газа достаточно, запасов угля достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам, в том числе железной дорогой и морем, они растут. Одним словом, поводов для оптимизма достаточно. Есть ли что-нибудь, чего недостаточно? Есть, только одного: причин для паники. Их нет".

Напомним, Владимир Зеленский 24 января созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное российской агрессии и другим угрозам для нацбезопасности.

Информация о заседании просочилась в СМИ за считаные часы до его начала, после этого в СНБО подтвердили ее официально.

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