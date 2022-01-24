"Приводи для оптимізму є": Зеленський знову заспокоїв українців

Президент України зазначив, що влада працює задля повної деескалації на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна робить все для деескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

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За його словами, перше питання засідання було пов'язане із ситуацією на сході України.

"Ми працюємо для повної деескалації ситуації та просування шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо у краще і робимо все, що потрібно, разом із нашими партнерами, нашими дипломатами та нашими військовими. Вони нас захищають, а нам треба захищати їх – бути спокійними і не кричати "Все пропало", – сказав він.

"Причин для паніки немає"

За словами президента, країна спокійно пройде опалювальний сезон.

"Те саме стосується й енергетики – другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено – і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, щоб це стверджувати, достатньо", – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що газу в підземних сховищах України достатньо:

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"Газу достатньо, запасів вугілля достатньо. На електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 млн тонн. Щодня завдяки ритмічному постачанню, зокрема залізницею та морем, вони ростуть. Одно слово, приводів для оптимізму достатньо. Чи є щось, чого недостатньо? Є, тільки одного: причин для паніки. Їх немає".

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 січня скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене російській агресії та іншим загрозам нацбезпеці.

Інформація про засідання потрапила у ЗМІ за лічені години до його початку, після цього у РНБО підтвердили її офіційно.

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